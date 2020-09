Arturo Vidal queda loco con el lindo mensaje de éxito que le deseó Leo Messi: “Un orgullo haber jugado con el mejor”

Lionel Messi no es mucho de expresar sus emociones en público, pero sí lo hizo con Arturo Vidal en el día en que se confirmó su salida de Barcelona para firmar por los próximos dos años por el Inter de Milan, en lo que es el regreso del King a Italia después de cinco temporadas entre Alemania y España.

“Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va extrañar, @kingarturo23oficial. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro”, puso en sus redes sociales la Pulga emocionando al Rey, quien no dudó en contestarle la gentileza al argentino por la misma vía.

“¡Gracias, @leomessi extraterrestre” Un orgullo haber jugado con el mas grande de la historia y muchas gracias por tu amistad. Ya los extraño. Nos vemos pronto”, puso el bicampeón de América llenando de corazones el Instagram del zurdo en agradecimiento a sus sinceras palabras y dejando claro que tanto la admiración profesional como personal es mutua entre los dos cracks.

El mensaje de vuelta de Arturo Vidal a Lionel Messi. | Foto: @kingarturo23oficial

Apenas llegó a Barcelona, Arturo Vidal hizo hincapié en que tendría el honor de jugar con “el mejor de la historia” por Lionel Messi, pero luego se haría gran amigo del rosarino, al punto que andaban juntos para todos lados en las prácticas con otro que formaba parte de ese trío, Luis Suárez.

El uruguayo también le dedicó palabras a Vidal, manifestando que “tenerte de rival era insoportable por lo grande que sos como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona sos mas grande todavía. Un placer haber compartido con un crack de jugador como sos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa”.

No es primera vez que Arturo Vidal deja gran huella en jugadores de renombre. En la Juventus fue conocida su amistad con cracks de la talla de Andrea Pirlo y Gianluigi Buffón y en Bayern Múnich hizo casi una hermandad con James Rodríguez, Franck Ribéry, Rafinha y David Alaba, entre otros, hasta el punto en que más de alguna vez los tuvo apoyando hasta al Rodelindo Román. Un tipo que se sabe hacer querer más allá de su calidad como futbolista.