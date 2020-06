Arturo Vidal extraña al público en las gradas: "Ya no hay pifias ni aliento y eso es muy importante en el fútbol"

Arturo Vidal conversó con Radio Cooperativa sobre la vuelta del fútbol en España e hizo hincapié en que sin los hinchas en los estadios, el fútbol no es lo mismo y que es complicado vivirlo de la manera actual a la que está lejos de estar acostumbrado.

"Es raro, es complicado. Todo lo que pasa antes de empezar el partido son cosas que uno no se imaginaba que podían pasar, todo el protocolo, lo que hay que cuidarse y lo que hay que estar protegidos antes de empezar un partido", aseguró el King.

Agregando que "cuando uno llegaba al estadio la gente lo hacía sentir... el ambiente cambia mucho y ahora no se siente nada cuando entras a calentar, ya no hay pifias ni aliento. Es bastante complicado subir la concentración o tener ganas de entrar al campo, porque no se siente el ambiente y eso es muy importante en el fútbol".

Arturo Vidal ante el Sevilla el fin de semana pasado (Getty Images)

El King dejó atrás el amargo empate ante el Sevilla que les costó perder la punta de la Liga y ya piensan en su próximo rival: El Athletic de Bibao.

"Va a ser un partido intenso, muy duro, Athletic es un equipo que presiona en todo momento, siempre los partidos con ellos son muy difíciles, así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma y mejorar lo que se hizo contra Sevilla", cerró.