Arturo Vidal entra de lleno al mercado: todos los colosos de Europa que están detrás del último "cortado" de Barcelona

Arturo Vidal entró en el foco de la noticia este lunes. Barcelona quiere hacer un cambio radical en su plantel de cara a la próxima temporada, y no tiene lugar para el volante chileno, según dio a conocer la prensa catalana.

Pasa que el nuevo entrenador culé, Ronald Koeman, tomó el teléfono y le informó al King que no lo tiene considerado, misma situación que vive el delantero uruguayo Luis Suárez.

Vidal fue el mejor volante del equipo catalán en la temporada que recién pasó, y sus números así lo indican, porque fue el mediocampista que más goles hizo en la camapaña, incluso estuvo solo tras los delanteros Antoine Griezmann, Lionel Messi y el propio Suárez.

Pero ese dato no le importó mucho a Koeman, que busca renovar su plantilla, y no quiere al chileno, pese a que tiene contrato por una temporada más con Barcelona, el que al parecer no se va a cumplir.

Juventus tiene en la mira a Arturo Vidal - Getty

Muchos lo miran

Con este panorama, Arturo Vidal entra de lleno al mercado, y antes de conocerse la decisión del DT de Barcelona, ya había muchos equipos interesados en su trabajo.

El equipo que más ha mirado al formado en Colo Colo en el último tiempo es Inter de Milán, debido a que Antonio Conte admira mucho su juego y le gustaría tenerlo en el mediocampo lombardo, para aportar su capacidad de estar en las dos áreas.

El elenco de Alexis Sánchez no es el único cuadro italiano que tiene en la mira al King, ya que Juventus otra vez podría tener a Vidal en sus filas. El anuncio de Andrea Pirlo como estretaga ayuda mucho más, ya que lo conoce de cerca de su etapa como jugador. Además, en Turín es ídolo y los hinchas lo respetan mucho por su forma de entregarse en la cancha.

Pero no sólo en el país de la bota ha sonado el nombre de Vidal, porque en las últimas semanas surgió el rumor de que PSG lo tiene en carpeta para reforzar el mediocampo. Mientras que en Inglaterra Manchester United siempre ha deseado en tener al natural de San Joaquín.

Arturo Vidal entra al mercado y Fernando Felicevich también, quien empezará a mover sus hilos para encontrarle club al seleccionado nacional.