¡Arturo Vidal casi juega en Unión Española! Héctor Tapia estuvo al lado de llevarlo a Santa Laura en 2005

Si bien el futuro de Arturo Vidal está en vilo tras la llegada de Ronald Koeman a Barcelona, su carrera es impresionante, aún tiene mucho por dar en el primer nivel y ya está entre los mejores futbolistas chilenos de la historia. Para muchos, de hecho, es el mejor.

Pero su historia pudo tener un gran giro en sus inicios: por poco no debuta en Colo Colo y lo hace en Copa Libertadores jugando por Unión Española, pese a haber hecho todo el trabajo de fútbol joven en el Monumental.

¿El “responsable” de esto? Héctor Tapia, quien lo vio en sus primeros entrenamientos en el primer equipo de Colo Colo cuando Tito aún era jugador del Cacique por allá por 2005.

“Me toca conocerlo muy chico. Transmitía. El Chano Garrido cuando promueve jugadores te dice ‘ojo con este, que juega bien’. Cuando pasa Matías (Fernández) era un joven que tiene mucho talento y uno lo quiere a su lado. Y cuando subió Arturo (Vidal) me encantó como jugaba”, recordó Tapia en diálogo con La Redgoleta de RedGol.

“Era atrevido, tenía mucha técnica, ese concepto del juego, ese entendimiento que lo hizo jugar en muchas posiciones. Una técnica maravillosa. Era muy chico, debe haber tenido 16 o 17 años cuando lo promueven al primer equipo”, profundizó.

Arturo Vidal debutó en 2005 en Colo Colo, pero no fue hasta 2006 que despuntó con Claudio Borghi. En la imagen, en el homenaje a Cóndor Rojas en Pedrero. | Foto: Agencia Uno

Pero Tito salió de Colo Colo y en 2006 se fue a Unión Española. Con poco protagonismo en el Cacique aún, Tapia sugirió llevárselo a Santa Laura y la idea por poco se concreta.

“Justo viene todo este quiebre, me voy a Unión Española y cuando llego ahí el equipo se está armando para competir en la Copa Libertadores. Tenía confianza con Fernando Carvallo, que lo conocía de la Sub 17. Le digo ‘en Colo Colo hay un jugador joven, no tiene mucho espacio en el plantel, tráigaselo porque es bueno’”, relató.

“Le dije ‘se llama Arturo Vidal’, en ese momento no lo conocía nadie. Le gustó la idea, pero al parecer Unión no quiso correr el riesgo. A los dos meses, Arturo se transformó en titular indiscutido en el Colo Colo de Borghi. Para mí es de los mejores de la historia de Chile”, profundizó.

Finalmente, comentó que “lamentable por nosotros en esa competencia, porque Unión Española estaba en Copa Libertadores. Pero a lo mejor el quedarse en Colo Colo lo llevó a tener todo ese ciclo que fue muy exitoso”.