Héctor Tapia: "No quitaría el abrazo del gol, se pierde la esencia de lo más bonito"

La pandemia pondrá a prueba al Campeonato Nacional a partir del próximo sábado, con la vuelta del fútbol profesional chileno después de cinco meses de receso obligado. Y la ansiedad se respira en todo el medio.

Héctor Tapia no es ajeno al sentimiento y hace un llamado. "El hincha tiene que saber que tenemos que mantener esto controlado, porque si se no va de las manos... tanto esperamos el fútbol, que tampoco queremos que esto se vuelva a parar", sentenció.

En diálogo con La Redgoleta de RedGol, Tito repasó los cambios que tendrá el reglamento para la vuelta, en especial dos de sus polémicas medidas: la prohibición del contacto físico al celebrar un gol y el uso obligatorio de mascarilla para entrenadores.

Héctor Tapia analiza las medidas extraordinarias para la vuelta del fútbol en pandemia - Agencia Uno

"Yo no quitaría el abrazo del gol porque se pierde la esencia de lo más bonito, de lo que se trabaja toda la semana y lo que le gusta también al hincha. Imagínate lo aburrido que sería hacer un gol y que no lo celebre o no se abrace ningún jugador", reflexiona.

"Está el VAR, en que se cortaba un gol en cuanto a la emoción. Imagínate sin público, sin celebrar goles, sin abrazarte, que el que haga el gol salga corriendo solo y el resto lo espere hasta que vuelva a la mitad de la cancha... no. Se pierde un poquito la esencia", apunta.

Tapia: "Odio la mascarilla"

Héctor Tapia tiene una sensación similar ante el uso obligatorio de mascarilla para cuerpos técnicos y suplentes: "Es incómoda para todos. Odio las mascarillas, andar en la calle, salir con mi hija más chica, de seis años, y tener que ponerle una. Es inevitable, pero molesto".

Y el desafío que planteará para los entrenadores. "Me imagino lo que será gritar instrucciones en la cancha con una mascarilla... es imposible. No me imagino dando instrucciones con mascarilla, no se escucharía nada", advierte.

"Veremos ahi cómo lo manejan, pero yo creo que al igual que muchas situaciones de esta pandemia, tenemos que ver la evolución que tuvo en Europa, donde fueron muy rígidos al principio y después fueron soltando amarras", sentenció.

De todas formas, Tito asume que todas estas medidas contribuyen a que la actividad pueda desarrollarse en una época complicada. "Es una situación mundial que es súper grave. Y hay que tratar de hacer todo lo posible para tenerla controlada en todo sentido", completó.