Héctor Tapia revela que quiere dirigir a la Selección Chilena

Héctor Tapia es joven, pero tiene sus metas claras y luego de haber dirigido y salido campeón con Colo Colo, el estratega chileno sueña con llegar a dirigir a la Selección Chilena.

En conversación con Grítalo América, el profesional de 42 años reveló que se ilusiona con poder ser entrenador de La Roja en un futuro:

"Obviamente, es una meta, a lo que aspiro y que sin duda me gustaría hacer", comentó Tapia.

Pero además, el histórico campeón con Colo Colo como jugador y como entrenador, detalló la relevancia de vestir los colores de Chile:

"Creo que no hay nada más bonito y que te llena de orgullo que el defender la camiseta de tu país y a mí me tocó hacerlo en todos los niveles en la Selección como jugador y me gustaría claramente como técnico poder hacerlo", aseguró Tapia.