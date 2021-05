Arturo Vidal: "Colo Colo tiene juveniles increíbles y no sé por qué no juegan, es un gusto ver a la Católica"

Arturo Vidal habló en extenso y uno de los temas que abordó fue el presente de Rodelindo Román, el fútbol en el barrio y el tema de los jugadores juveniles y su participación en el fútbol profesional. Al King le gustaría ver más tiraje de la chimenea en Colo Colo, tal como ocurre en Universidad Católica.

“Con Rodelindo hemos tratado de ser objetivos, seguir a los jugadores, conocer sus realidades que quizás los equipos de Primera lo olvidan y ahí está el talento. No debería ser que los jóvenes jueguen por regla. Los entrenadores no se la juegan tampoco. Más los equipos grandes”, dijo Vidal a TNT Sports en conversación con Enzo Olivera.

Agregó que “es un gusto ver a la Católica, Colo Colo tiene jugadores increíbles y no sé por qué no juegan. No me meto, apoyo, pero de mi parte, de Rodelindo, estamos viendo mucho talento que da vueltas y se pierde”.

Por otro lado, pero cercano a la misma línea, complementó que “yo soy de piel, lo hago sentir, ellos saben que pueden confiar en mí y se hacen buenas relaciones. Ahora con Lautaro, Hakimi que marcarán una época en el fútbol europeo, tienen mucho talento. Yo soy de barrio, vengo de la unión, que uno sobrevive por cariño y la familia, de los problemas”.

“He vivido de todo, llevo muchos años jugando en Europa también. Estaré siempre para darles un consejo. Lo que siempre me faltó en el barrio es haber jugado en el Rodelindo en el primer equipo. No me dejaron con 14 años jugar en adulto. Siempre dije que iba a volver. Y a mis amigos los extraño, nos conocemos desde que tengo uso de razón. Eso se va perdiendo, cada uno se va, hace familia, pero los recuerdos están”, añade.

Sentenció que “trato de ayudar en lo que más se pueda, nos hicimos cargo de Rodelindo barrio y profesional. La gente está feliz y espero volver a ser uno más, vivir cerca y disfrutar todo lo que me he perdido este tiempo. Es difícil, nunca lo pensé, es un mundo aparte empezar del barrio y pasar al profesionalismo. Hay que pasar cosas fuertes, jugadores que se pierden por gente que no sabe administrar los equipos, que no les dan oportunidades, que no las aprovechan también. Gente que no ve talentos. A mí parecer hay gente que no sabe de fútbol y está a cargo de los equipos”.