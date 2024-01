Matías Zaldivia empezó el 2024 como el capitán de la U. El defensor central fue el portador de la jineta en el partido amistoso que los azules le ganaron con mucha claridad a la Unión Española. Fue un 4-0 que tuvo, entre otras cosas, un golazo de Enzo Fernández.

“Queríamos empezar ganando, pero lo que más queríamos era que se note la idea de este año. Ser un equipo protagonista, competitivo, con buen trato de la pelota. Por momento se pudo dar. Estamos en un proceso de la pretemporada, todavía estamos un poco duros. Creo que se vio bastante bien”, expresó el “22” de la Universidad de Chile.

Zaldivia alabó el trabajo de Gustavo Álvarez, DT que llegó al Centro Deportivo Azul tras conducir a Huachipato al título en el Campeonato Nacional 2023. “El profe tiene una idea muy clara que a nosotros nos está beneficiando. Nos estamos entrenando al 100 y eso se ve reflejado día a día”, aseguró el ex Colo Colo.

También elogió a los nuevos compañeros. “Nos conocemos hace poco, pero lo primordial es que se está armando un lindo grupo. Contento, llegaron muchos jugadores que nos van a servir este año”, expresó el zaguero central formado en las inferiores de Chacarita Juniors.

“El año pasado fue de transición. El objetivo era entrar a copa y no se pudo. Este año sabemos cuáles son los objetivos, pero tenemos que ir paso a paso”, afirmó Matías Zaldivia. Sabe que la meta es luchar por el título, pero también que para eso es necesario un recorrido muy largo.

Matías Zaldivia sabe que ser capitán en la U. de Chile no es un honor reservado para cualquiera. También que está llamado a ser uno de los referentes del equipo en la campaña venidera. “Es muy lindo. Este club me trató muy bien desde el principio. La gente me lo reconoce día a día y eso me pone muy contento”, dijo el Mati.

“Sé que es una gran responsabilidad que nos dio el profe, pero dejo en claro que el capitán es el Chelo (Díaz), obviamente. Yo estoy para acompañar en lo que sea”, apuntó también Zaldivia. Por cierto, en el segundo tiempo, fue Carepato quien llevó el brazalete del Bulla.

Marcelo Díaz tuvo un reencuentro muy emotivo con la hinchada del Romántico Viajero, que lo aplaudió y vitoreó en el estadio Santa Laura. Entre el ex Audax Italiano, Matías Zaldivia y Cristopher Toselli serán quienes lleven la conducción del grupo durante 2024. Aunque el argentino nacionalizado chileno ya se puso sólo como un inseparable escudero.

