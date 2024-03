Un particular evento disputó el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, en la previa del Superclásico ante Colo Colo, donde en la jornada del domingo deben visitar el estadio Monumental.

Todo, porque el golf se ha transformado en una de sus otras pasiones para pasar el tiempo libre, aunque ahora lo hizo en un torneo de importancia y que contó con estrellas como Sam Bennett, quien lideró hasta el domingo el Master de Augusta, además de Fernando González.

El jugador de los azules participó del Pro-Am en la previa del Chile Classic, evento válido por Korn Ferry Tour, la segunda división del PGA Tour, en el Prince of Wales Country Club de La Reina, que mezclo profesionales con jugadores y amateur.

El diario Las Últimas Noticias estuvo presente en la jornada, donde pudo ver en acción al volante de los azules, además de Mano de Piedra compitiendo con profesionales del circuito.

Un relajo

Hace tiempo que Marcelo Díaz viene publicando historias en redes sociales en duelos de golf, donde incluso había competido con el referente de Universidad Católica, Nicolás Castillo.

“Estoy muy contento de que me hayan invitado, porque es un deporte que me encanta, un juego de cabeza, de concentración, sobre todo, y me sirve mucho para lo que yo hago”, comentó en LUN.

Un torneo que se disputó en la previa del Superclásico, pero que le ha servido para despejar la mente en una semana con mucha presión.

“También me saca de mi trabajo y lo veo como un hobby bastante positivo. Además, me tocó tener competencia el lunes y hoy (miércoles) es un día regenerativo, de relajo”, precisó.

Con las estrellas

Las redes sociales publicaron una fotografía donde aparecen en el equipo que lideraron junto a Sam Bennett, además de Fernando González, al que pusieron de nombre “junto a las estrellas chilenas”

“Uno de los dos medallistas de oro olímpicos chilenos y tres veces medallista olímpico Fernando González. Marcelo Díaz, futbolista de la Selección Nacional Masculina de Chile y jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2014”, explicaron.

