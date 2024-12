Universidad de Chile ya trabaja en la pretemporada de cara al 2025, a la órdenes de Gustavo Álvarez. La misión de la U será encontrar una revancha tras luchar el título del Campeonato Nacional hasta la última fecha con Colo Colo, y volver al terreno internacional en Copa Libertadores.

Sin embargo, la tarea no se avizora fácil por ahora. Por ahora Azul Azul sólo ha concretado el fichaje de Julián Alfaro y el resto de los posibles refuerzos son sólo interrogantes y dudas.

Lo que sí está confirmado en Universidad de Chile son los tres partidos amistosos de pretemporada, los que contemplan un enfrentamiento nacional y dos internacionales ante equipos trasandinos.

Los azules participarán de una nueva edición de la Copa de Verano, donde enfrentarán a Coquimbo Unido el domingo 5 de enero, para después medirse el sábado 11 de enero contra Godoy Cruz.

La U jugará en Coquimbo y Concepción

Estos dos duelos se jugarán en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Posteriormente, el Chucho tomará rumbo a Concepción…

La U abrirá el 2025 en duelo amistoso contra Coquimbo.

El viernes 17 de enero, los azules recibirán a River Plate en el estadio Ester Roa Rebolledo, lo que debería ser el último examen del Chuncho antes de disputar la Supercopa de Chile 2025 contra Colo Colo.

Los duelos de la U contra Coquimbo y Godoy Cruz serán transmitidos por Disney+ en su apartado de ESPN. A espera de confirmación, se espera que la misma señal emita el compromiso ante River.

Respecto a la Supercopa, y en una nueva polémica del fútbol nacional, el trofeo no tiene formato, fecha ni sede definida. De jugarse a partido único sería el domingo 26 de enero. De contemplar ida y vuelta el primer partido asoma para el 22 del primer mes.

Calendario: partidos de pretemporada de U. de Chile

-Coquimbo Unido vs. U. de Chile. Domingo 5 de enero, 17:00 horas. Coquimbo (Disney+).

-U. de Chile vs. Godoy Cruz. Sábado 11 de enero, 20:00 horas. Coquimbo (Disney+).

-U. de Chile vs. River Plate- Viernes 17 de enero, horario y transmisión por confirmar. Concepción.