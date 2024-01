Matías Zaldivia tiene por delante su segundo año en Universidad de Chile. Pese a su pasado en Colo Colo, el defensor pudo ganarse una camiseta de titular casi inamovible con los azules, llegando incluso a ser uno de los capitanes del equipo.

La tarea para el 2024 no será fácil. La U quiere romper con varios años sin títulos y, ojalá, poner fin a una sequía de demasiadas temporadas sin ganarle a Colo Colo en los Superclásicos.

El propio Zaldivia se la jugó al elegir sus metas para esta temporada venidera. Si bien ganarle a su ex club suena tentador, para el defensor lo realmente importantes sumar copas a las vitrinas azules.

“A cualquier hincha que le preguntes, te va a decir salir campeón. Yo pienso lo mismo. Obviamente que los clásicos son muy importantes y siempre quiero ganarlos, son partidos bisagras”, declaró Zaldivia.

En ese sentido, el defensor fue claro al decir que “si me preguntas a mí, me gusta pensar siempre en títulos, campeonatos y ganar los clásicos”.

A la hora de recordar lo que fue el Superclásico ante lso albos del año pasado, el ex colocolino concluyó que “sabía que era un partido muy particular. Si bien no se perdió, pudimos lograr algo más. Se consiguió un empate como hace mucho no pasaba de visitante, así es que no fue todo malo. Los tratos hacia mí lo sabía, pero traté solo de concentrarme en el partido”.

¿Cuántos partidos jugó Matías Zaldivia en el 2023?

Matías Zaldivia jugó en su primer año con la U un total de 25 partidos oficiales. En ellos marcó un gol, dio una asistencia y sumó a los 2.134 minutos de acción.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

La U animará el primer clásico universitario ante la UC este sábado 27 de enero desde las 19:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso. Este duelo será el debut de los azules en la Copa de Verano.

