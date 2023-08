El debate se armó. ¿Sergio Vargas o Johnny Herrera? El mundo azul está dividido a la hora de elegir al mejor arquero en la historia de Universidad de Chile, esto luego de una desafiantes palabras del propio Superman que pusieron el tema en la mesa.

“De los últimos 30 años de la U no hay duda: la historia que te marca un antes y un después. De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo, nadie que me supere”, declaró Vargas en charla con Sabor a Gol de TNT Sports.

Uno que opinó al respecto, y con bastante conocimiento, fue Diego Rivarola. Gokú compartió plantel con ambos en la escuadra laica, por lo que es una voz más que autorizada para entregar su visión.

El ex delantero se la jugó en su calidad de comentarista en ESPN, señalando que “a mí me tocó jugar con dos de los más grandes de la U, que sin duda son Johnny Herrera y Sergio Vargas. Me parece que por carácter, personalidad y liderazgo, Sergio está un escalón más arriba”.

“Sergio Vargas marcó un momento en la U. Y lo hablamos ahora en torno a los jóvenes, lo difícil que es ponerse la camiseta de la U. Pero en los años en que llegó Sergio y lo hizo, era mucho más difícil”, agregó Rivarola.

Para cerrar, el ex delantero declaró que “él llegó de afuera y fue prácticamente el principal encargado de dar vuelta la historia de Universidad de Chile, que era muy difícil. Hoy no existen ese tipo de jugadores y creo que esa es la diferencia que marcó Sergio en la historia de la U”.

¿Cuántos títulos ganó Sergio Vargas en Universidad de Chile?

Superman jugó un total de 428 partidos en el arco de la U, ganando entre 1992 y 2002 cuatro títulos de Primera División y dos Copa Chile.

¿Cuántos títulos ganó Johnny Herrera en la U?

Johnny Herrera, en sus dos periodos en el arco azul (1999-2005 y 2011-2019), jugó 497 encuentros con los laicos. En su palmarés con la U hay ocho títulos de Primera División, tres Copa Chile, una Supercopa y una Copa Sudamericana.