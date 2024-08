Los azules no pierden el tiempo y se arman con miras al cierre del Campeonato Nacional, donde pelean por el título.

La U no para y tiene listo a su potente tercer refuerzo para pelear el Campeonato Nacional

Uno de los equipos apuntados a pelear el título del Campeonato Nacional es Universidad de Chile, debido a que los azules lideraron de punta a punta en la primera rueda.

Sin embargo, en el arranque de la segunda parte del torneo los laicos han tenido problemas, porque de seis puntos posible sumaron apenas uno y Coquimbo Unido ahora es el líder.

Para poder tener un cierre de temporada mejor que en años anteriores los dirigentes de Azul Azul salieron al mercado, ya confirmaron los fichajes de Antonio Díaz y Charles Aránguiz, y tienen casi listo a su tercero.

La U tiene listo a Villagra

Universidad de Chile se reforzó con un lateral derecho, con un volante mixto y el entrenador Gustavo Álvarez espera por un defensor central, el que está al caer.

Según contó vía X el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, la U tiene casi lista la contratación del zaguero de Unión Española Jonathan Villagra.

Villagra llega a la U. Foto: Photosport

La negociación fue compleja, porque la idea del cuadro hispano era hacer algo de caja con el ex seleccionado Sub 23, debido a que termina contrato a final de año y no va a renovar.

Ahora como puede negociar como jugador libre podía gestionar él junto a sus agentes las conversaciones, aunque tendría que salir de Santa Laura recién para 2025. Finalmente la U se puso de acuerdo con Unión Española y en las próximas hora se va a ratificar su arribo al CDA.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Deportes Copiapó?

Universidad de Chile intentará volver a la cima del Campeonato Nacional, cuando reciba a Deportes Copiapó este domingo desde las 17:30 horas en el estadio Nacional.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.