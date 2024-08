Uno de los grandes golpes en el mercado de fichajes nacional lo dio Universidad de Chile, porque los azules trajeron de vuelta a Charles Aránguiz.

El Príncipe retornó al club de sus amores, luego de años en el extranjero, con pasos por Internacional de Porto Alegre y Bayer Leverkusen.

Tras largas negociaciones, el volante pudo rescindir su contrato con el equipo brasileño y volvió a la U, con la idea de ayudarlo en la lucha por el título del Campeonato Nacional.

Dante Poli y un feo comentario sobre Charles Aránguiz

Muchos comentarios se han escuchado tras el regreso de Charles Aránguiz al fútbol chileno y sin duda el más desubicado de todos fue el de Dante Poli, quien quiso ser gracioso y se equivocó.

El ex jugador de Universidad Católica hizo alusión a una nota periodística de Globo Esporte sobre el estado físico del Príncipe, cuando le tocó hablar de su arribo en radio Futuro.

Charles Aránguiz con la camiseta de la U.

“Genera expectativas Charles Aránguiz. ¿A qué hora aterrizó la ambulancia? Me desubiqué, me desubiqué”, dijo el ex defensor.

Luego, quiso arreglar lo dicho: “fue una pequeña broma cruel, no estoy diciendo lo que pienso si no por el parte médico de Globo Esporte. Era un detallito nomás, no se enoje, no se enoje la gente de la U”.

El comentario de Dante Poli generó polémica y no le gustó a ningún hincha de Universidad de Chile.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Deportes Copiapó?

Universidad de Chile intentará volver a la cima del Campeonato Nacional, cuando reciba a Deportes Copiapó este domingo desde las 17:30 horas en el estadio Nacional.

