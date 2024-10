El entrenador de Edu Vargas en Cobreloa reveló cómo aceptó la salida de Turboman para llegar a Universidad de Chile.

Universidad de Chile intenta arrebatarle el título del Campeonato Nacional 2024 a falta de dos fechas para el fin del torneo, pero los azules también piensan en lo que será la próxima temporada, con Eduardo Vargas como refuerzo soñado.

El ex delantero del Chuncho, campeón de la Copa Sudamericana con los azules, se acaba de clasificar a la final de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro. Eso sí, Edu Vargas no debería continuar la próxima temporada y en la U lo quieren como prioridad.

El mismo Edu Vargas ha tenido guiños para regresar a la U, considerando además que un regreso significaría reencontrarse con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

Con este posible escenario latente, Raúl Toro, el otrora técnico de Vargas en Cobreloa, Raúl Toro, dio detalles de la llegada del delantero a los azules en 2010. Fue él quien dio el vamos para el traspaso desde los loínos al Chuncho.

Toro le dio el sí a Vargas para ir de Cobreloa a la U

“Con Cobreloa jugábamos con Everton de Viña del Mar de Nelson Acosta y le ganamos 3 a 0… Ese día, Vargas fue figura y la reventó”, dijo Toro a BolaVip Chile.

Edu Vargas en Cobreloa: Raúl Toro le dio y le da el sí para ir a la U.

Agregó que “yo fui como Nerón porque tuve que poner dedito para arriba o dedito para abajo para ver si se iba o no a la U. No pude coartarle la libertad a un jugador, más encima que él se portó tan bien conmigo en Cobreloa y fue un regalón”.

Sobre la posibilidad de ver de nuevo a Vargas en Universidad de Chile, Toro le da un empujón a los azules: “yo sería la persona más contenta si es que Eduardo volviera a la U”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile y quién es su próximo rival?

Con la misión de ganar y seguir con opciones al título, Universidad de Chile volverá a la acción el próximo domingo 3 de noviembre, como visita contra Ñublense. El duelo es válido por la 29° y penúltima fecha del Campeonato Nacional.