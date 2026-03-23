Universidad de Chile se estrenó en la Copa de la Liga con empate 2-2 frente a Deportes La Serena, en el Estadio Nacional. Fue el último partido con Jhon Valladares como DT interino y Fernando Gago ya trabaja como entrenador titular.

Pese a que el resultado no fue el más esperado, el ex arquero y comentarista, Nicolás Peric, se mostró esperanzado en lo que pueda hacer de acá en adelante la U.

Y los elogios puntuales fueron para Eduardo Vargas, quien decretó la igualdad en el segundo tiempo con un gol de buena factura. Para el Loco Peric, Turbomán demostró que a sus 36 años aún puede demostrar que está vigente.

Peric: Vargas veloz y picante en la U

“Viene Fabián Hormazábal con el balón y Eduardo le marca el lugar perfecto, con una gran velocidad y después se saca al arquero. Tiene mucha calidad todavía“, dijo Peric en Pauta de Juego, de Radio Pauta.

Elogio de Peric para Vargas que le deja tarea a Altamirano en la U.

Pero sobre la misma, los elogios a Vargas se tradujeron en tarea pendiente para Javier Altamirano, quien ha bajado su nivel y se ha visto muy por debajo de lo que puede hacer.

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“Vargas está muy picante. De hecho, si Altamirano estuviera bien, Eduardo sería el socio perfecto. No sé si va a hacer todos los goles, pero cuando está fino marca diferencias“, sentenció.

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El próximo duelo de Universidad de Chile será este martes 24 de marzo, contra La Calera como local, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. Será el debut de Fernando Gago como DT azul.

Resumen:

-Eduardo Vargas anotó el gol del empate contra La Serena a sus 36 años, tras asistencia de Hormazábal.

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-Nicolás Peric elogió a Vargas por su velocidad y vigencia, dejando tarea para Javier Altamirano.

-Fernando Gago debutará como entrenador titular este martes 24 de marzo ante La Calera.