Uno de los jugadores que se ha sabido ir ganando un espacio en la formación titular de Universidad de Chile es Matías Sepúlveda, uno de los volantes que se ha transformado en uno de los regalones de Gustavo Álvarez para el Campeonato Nacional.

El ex Audax Italiano está con toda la confianza en la zona de los volantes, por lo que asegura que quiere seguir siendo un aporte en la U, donde deben enfocarse tras perder puntos ante Cobresal.

“Fue sensación amarga, el equipo buscó el triunfo el partido se dio así. Se perdieron dos puntos importantes para seguir liderando el campeonato, pero hay que rescatar lo positivo, corregir errores, ya vimos esas cosas y ahora pensamos en Audax”, comentó en conversación con las redes sociales de la U.

Por lo mismo, ya piensa en el choque contra su ex equipo, que será bastante especial, pero que sabe que deben ganar para no perder más terreno en la pelea por el título.

Sepúlveda ha marcado en los últimos dos partidos de U de Chile. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

La U quiere recuperar terreno en el torneo

La U viajará el domingo para enfrentar al Audax Italiano, en un duelo programado en el estadio La Portada de La Serena, donde espera poder mantenerse entre los titulares.

“Cada día me he sentido mejor, he tratado de ser un aporte para el equipo. Me ha tocado jugar en distintas posiciones, he tratado de hacerlo de la mejor posible. Gracias a Dios en los últimos dos partidos he podido anotar, eso es una alegría para mí y sobre todo porque pude ayudar al plantel”, explicó.

Un duelo clave para mantenerse en la parte alta y aspirar a quitarle el primer lugar de la tabla de posiciones a Coquimbo Unido.

“Pensamos siempre en lo máximo, este club está para cosas importantes, que tiene que estar arriba y lo afrontamos como plantel. Tenemos que ir partido a partido, nos toca Audax, pensar en ese partido, hacer lo mejor y quedar liderando el campeonato que es como estamos del semestre pasado”, finalizó.

