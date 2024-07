Los hinchas de Universidad de Chile siguen alertas por el regreso de Charles Aránguiz en la presente ventana del mercado de pases, donde esperan pronto noticias que los hagan celebrar.

Luego de perder el primer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, todos apuestan por potenciar el plantel de jugadores, con un Príncipe latente en el CDA.

Uno de los que guarda más ilusión con el tema es Marcelo Salas, quien asegura que un jugador de esa categoría es muy importante para la U en este particular momento.

Pero, tal como todos los hinchas, necesita que luego se diga algo público de la situación de Aránguiz, para poder celebrar todos juntos este nuevo proceso que puede partir

Marcelo Salas quiere ver a la U en lo alto con Charles Aránguiz.

El Matador apuesta por Aránguiz en la U

Fue en un evento privado, donde Marcelo Salas sacó la voz por el regreso de Charles Aránguiz a Universidad de Chile, donde asegura que lo conoce mucho y que le hará muy bien al equipo.

“Son rumores en este momento, no se sabe si podrá volver o no. Siempre he considerado que es un jugadorazo, una gran persona y será un aporte en cualquier momento y en el club que llegue. Tengo un cariño especial por él, esperar que la decisión que tome sea la correcta y lo mejor para él”, comentó en Deportes en Agricultura.

En ese sentido, también asegura que es importante por el bajón que ha tenido la U en los últimos partidos, donde le han agarrado la meno, pero que destaca la mentalidad que ha tenido el equipo.

“Creo que tuvo un inicio muy bueno y como pasa al final los clubes van conociendo la fórmula y ha costado más, pero después de los últimos años de la U este año ha sido muy bueno, luego de pelear por no descender o en la parte baja de la tabla y con la ilusión del campeonato. Esperar que les vaya bien, como un hincha más”, finalizó.

