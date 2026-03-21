En el arranque de la Copa de la Liga Universidad de Chile logró un empate por 2 goles contra Deportes La Serena, marcando este uno de los últimos encuentros antes de que asuma su nuevo entrenador, el argentino Fernando Gago.

El exjugador argentino asumió la banca azul y la oficialización llegó este viernes, antes del partido contra el conjunto Papayero. Ante esto, Lucas Romero, jugador paraguayo que llegó como refuerzo este 2026, pero que no encontró la continuidad con Paqui Meneghini, fue consultado sobre este cambio en el banquillo.

Las palabras de Lucas Romero a Gago

En conversación con los medios tras el encuentro, el jugador que entró recientemente en la nómina de la Selección de Paraguay señaló que tiene confianza en este nuevo entrenador. “Es muy admirable. Esperanzados de ya entrenar con él y vamos, desde mañana vamos a juntarnos ahí con él y ojalá que nos vaya super bien”.

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Asimismo, deja clara sus proyecciones. “Quiero buscar continuidad, trabajar y ahora por la selección también. Voy a disfrutarlo con responsabilidad”.

Agregando sobre el empate con La Serena que “nos hubiese gustado ganar, de local queremos ganar todos los partidos, pero no se dio, tuvimos errores y hay que seguir trabajando parar seguir mejorando”.

En síntesis:

Universidad de Chile empató 2-2 contra Deportes La Serena en la Copa de la Liga.

El argentino Fernando Gago fue oficializado este viernes como nuevo entrenador del equipo azul.

El refuerzo Lucas Romero buscará continuidad tras la salida del técnico Paqui Meneghini.

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