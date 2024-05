Leandro Fernández sincera su particular estilo en la U:"A veces me lleva a cometer errores"

Leandro Fernández asume su rol de protagonista en Universidad de Chile, luego de firmar una renovación de contrato hasta 2026, donde se compromete a pelear con la camiseta bullanguera.

En su segunda temporada, el delantero argentino ha convertido cuatro anotaciones, que lo tienen como uno de los referentes del plantel, donde los hinchas también lo tienen como uno de los más queridos.

Por lo mismo, el propio Fernández recordó, en un video en el YouTube de Universidad de Chile, el difícil momento cuando llegó al club y todo lo que ha vivido desde la temporada pasada.

“Vine en un momento difícil con el club en un momento complicado, pero con las ganas de revertir, hicimos un primer año aceptable, no cumplimos los objetivos, pero fue mejor de lo que había pasado”, comentó.

El Lea y su personalidad en la U

En todo este tiempo, los hinchas también han podido conocer el estilo de juego de Leandro Fernández, además su personalidad, la que muchas veces es muy fuerte y le ha costado tarjetas amarillas.

“En este inicio de a poco se van acomodando, estamos haciendo un buen torneo, trato de aportar lo que sé, lo que puedo dar con un carácter muy especial que a veces me lleva a cometer errores, pero siempre trato de dar lo mejor para el equipo”, precisó.

En ese sentido, profundiza en que siempre busca ir a ganar en todos lados donde le ha tocado jugar, por lo que sus ganas son siempre de ir adelante cuando tiene que aportar.

“No me gusta perder a nada pero, bueno, es algo que ya no puedo cambiar y es difícil, siempre fui competitivo y eso me llevó al alto nivel y ahora estar en la U”, explicó.

