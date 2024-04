Universidad de Chile se alza, luego de 10 fechas jugadas en el Campeonato Nacional, como el gran favorito al título, donde es el único puntero en la tabla de posiciones.

Su último triunfo por 4-0 ante Huachipato, consolida la actuación de los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez, que comienzan a sacar clara ventaja con sus rivales en los partidos.

Una situación que analizó Juan Cristóbal Guarello en su programa de YouTube “La hora de King Kong”, donde revela una estadística a lo campeón que ilusiona a los hinchas azules.

“La U claramente es el candidato número uno al título. Es más, estadísticamente la U cada vez que estuvo las 10 primeras fechas invictas fue campeón”, preciso Guarello.

Universidad de Chile sigue liderando el torneo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Guarello destaca a la U en el torneo

Para el comunicador la campaña de Universidad de Chile es para destacar, donde, además, se dio tiempo de analizar las grandes polémicas que hubo en el último duelo ante Huachipato.

“Esta fecha es de la U, pero si me preguntan la mano de Marcelo Díaz es penal, todas esas las cobran como penal. No sé por qué Piero Maza no cobró. No significa que Huachipato pasaba a ganar, pero no sé si le alcanzaba”, destacó.

La otra jugada tuvo que ver con el tercer gol de los azules, donde hubo que revisar la posición de Cristián Palacios, antes de cobrar la anotación en Talcahuano.

“El gol de Palacios está habilitado, el 3-0 habilitado. Ahora si la U estaba jugando con Flamengo le cobran penal y anulan el gol, así es el asunto. Fue el 3-0 que mata el partido”, finalizó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.