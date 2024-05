Guarello no tienen ninguna duda: penal claro no cobrado para Huachipato contra la U

Juan Cristóbal Guarello se sumó a la polémica tras el penal no cobrado a Huachipato ante Universidad de Chile, por la mano en el área de Marcelo Díaz. En su programa, La Hora de King Kong, el periodista consideró que la acción debió cobrarse a favor de los acereros.

El penal fue desestimado por el árbitro Piero Maza cuando la U ganaba por 0-2 y Huachipato buscaba el descuento del 1-2. Finalmente los azules golearon por 0-4.

“Todavía me ronda el penal que no le cobraron a Huachipato. Nosotros hicimos el programa el domingo y no había salido el análisis de Tobar por la mano de Marcelo Díaz. La verdad es que yo no tengo memoria de que alguna vez no se haya cobrado ese penal, al menos en los últimos cuatro años desde que se empezó a aplicar la nueva regla”, dijo JCG.

King Kong agrega que “salieron las declaraciones de Roberto Tobar y no tengo memoria, desde que se empezó a aplicar rigurosamente las manos en el área, esta letra chica, esta interpretación de que si el jugador rechaza, rebota en el rival y le pega en la mano aunque esté abierta y ampliando volumen, hay un margen para interpretar que no sea penal”.

“Esas manos se cobran todas”

“Hice una encuesta entre la gente de fútbol con la que trabajo: quién recordaba en cualquier lugar que no se haya cobrado por este argumento. La verdad es que nadie recordaba”, complementó el rostro de Radio Agricultura, Canal 13 y DirecTV Sports.

Continuando con sus argumentos, Guarello insiste en que hoy por hoy esos penales se cobran todos y que a la misma Universidad de Chile se lo habrían cobrado en la competencia internacional.

“Yo creo que la interpretación de Piero Maza es equivocada y la explicación de Tobar es cubrirle las espaldas al árbitro. Antes era mano casual y no se cobraba, pero ahora desde que se pusieron rigurosos esas manos se cobran todas”, expone.

Añade que “parece que no hubiera un criterio común de los árbitros. Esa jugada en el área de cualquier equipo contra un equipo del Atlántico en Copa Libertadores, es penal. Si la U hubiese estado jugando contra Inter de Porto Alegre o San Lorenzo, esa mano se la cobran. Incluso en cualquier partido de Copa Libertadores te la cobran, a favor de un venezolano en el Maracaná te la van a cobrar”.

Juan Cristóbal Guarello no puede creer que no le cobraran el penal a Huachipato contra la U.

Guarello sentencia que “de hecho en el VAR, escuché parte, y la interpretación era que era penal. Había gente en el VAR daba a entender que era penal. Acá no se habla de intención, sino de ampliación del cuerpo. ¿El rebote no es penal? Se pasan cobrando penales por rebote, Vamos a ver qué arbitra Piero Maza la próxima semana o si lo meten al congelador”.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras golear a Huachipato, Universidad de Chile volverá a la acción este domingo 5 de mayo como local contra Deportes Iquique, por la undécima fecha del Campeonato Nacional. El duelo está programado desde las 15:00 horas en el estadio Ester Roa de Concepción.

