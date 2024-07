Universidad de Chile perdió la punta de la tabla en la fecha 16 del Campeonato Nacional al igualar 3-3 como visita contra Cobresal. Este reciente fin de semana pudo recuperar el liderato en la jornada 17, pero perdió frente a un Audax Italiano que lucha por la permanencia, al igual que Los Mineros.

En medio de la lentitud por los refuerzos, el silencio de la directiva del Chuncho y la polémica por lo que fue el congelamiento de Marcelo Morales y su hasta ahora frustrada renovación de contrato, Jorge Valdivia puso el grito en el cielo por el bajón de la U.

Según el Mago, Gustavo Álvarez se entrampó por su molestia con el tema de Morales, más que cualquier otra cosa.

“Eso no te puede hacer perder el foco que es netamente el partido. En 45 días, ¿cuántos partidos han jugado? Si tú me dices que en esos 45 días perdiste siete partidos, está bien. El inicio de la molestia de Álvarez es producto de lo que es el tema de Marcelo Morales”, dijo en Radio ADN.

Cuestionamiento al DT y jugadores de la U

El ex volante agregó que “los resultados dependen únicamente y exclusivamente de lo que el jugador pueda hacer dentro de la cancha, de las variantes que puedas tener, de los mensajes que vienen de afuera del entrenador para solucionar ciertos problemas. Lo que yo digo es porque me tocó, quizás cada jugador reacciona de manera distinta”.

Jorge Valdivia reacciona tras la derrota de la U contra Audax.

“En lo personal, si Manuel Mayo o Michael Clark no hablan durante siete años… a mí me importa un rábano si hablan o no hablan, si lo que yo tengo que hacer es ir a entrenar todos los días, tengo que rendir el día del partido. Y si tú no rindes, yo no puedo decir ‘es que sabe qué, Mayo no habla hace siete meses'”.

Por último, el hoy comentarista sentencia que “la gran molestia de él no ha sido por los refuerzos, la gran molestia de él es porque a se le tildó de mentiroso por lo de Morales, esa es la gran molestia de él. Después lo que se viene generando por el tema de los refuerzos es una cuestión natural que le ha pasado a la Católica y a Colo Colo”.