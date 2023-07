Jean Beausejour aseguró que sus compañeros en Colo Colo le desearon éxito en su salida del Cacique para fichar directamente en Universidad de Chile. El ex lateral de la Roja cambió del blanco al archirrival azul para cumplir su sueño de niño, hincha de la U de pequeño.

Las palabras de Beausejour llegaron en el programa ESPN360 Chile, mientras comentaban la polémica de Romelu Lukaku. El delantero belga terminó su préstamo en Inter y debía volver a Chelsea, donde no está considerado.

Así las cosas, Lukaku está en conversaciones con la Juventus y todo apunta a que está muy cerca de vestir la camiseta de uno de los grandes rivales del Inter. “Me decepcionó, lo llamé y nunca respondió”, dijo Lautaro Martínez, su socio en la delantera de los nerazzurri.

Sobre su paso de Colo Colo a la U, Palmatoria manifestó que “había mucha expectativa, pero de la negativa, como que se iba a generar mucho problema y resulta que no pasó nada. Se convive, se puede convivir”, dijo el bicampeón de América con Chile.

Beausejour sentenció que “y acá pasó exactamente lo mismo conmigo. Yo no tuve problemas, todo lo contrario. Me desearon éxito. Lo entiendo, más no lo comprendo el tema de Lukaku”.

El histórico lateral de la generación dorada de la selección chilena llegó a Colo Colo a mediados de 2014 tras el Mundial de Brasil. En julio de 2016 arribó a Universidad de Chile, donde estuvo hasta principios de 2021.