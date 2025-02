En el último mercado, Universidad de Chile tuvo como gran prioridad la contratación de un nuevo atacante. Pues bien, un delantero deLa Roja reconoció que estuvo cerca de llegar.

Tras las salidas de Cristian Palacios y Luciano Pons, el Romántico Viajero se concentró en la llegada de un goleador de confianza. Finalmente, los elegidos fueron Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, aunque la historia pudo tener un final diferente.

El regreso que no fue en U. de Chile

Felipe Mora hace rato que pasa por un buen momento en Estados Unidos, con la camiseta de Portland Timbers. Sin embargo, el bichito de regresar a Chile siempre está presente, sobre todo a la U, club en el que brilló antes de partir al extranjero.



Si bien mucho se habló de Eduardo Vargas, finalmente quien estuvo realmente cerca de regresar fue Mora. El propio atacante formado en Audax Italiano explicó que existió la posibilidad, pero finalmente no se dio por su compromiso con su actual club.

“Sí, hubo acercamientos, pero la verdad es que no se pudo avanzar más, porque se hizo muy difícil ya que tenía contrato este año acá, y Portland nunca me ha hecho saber que no quieren contar conmigo. Pero las ganas siempre están de volver“, señaló Mora en Radio ADN.

Más allá de que no se pudo dar su retorno, Felipe Mora sigue todos los detalles del club con el que fue campeón y máximo goleador en el Clausura 2017. Universidad de Chile disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

“Creo que la U está en un buen momento, creo que se armó muy bien este año, los refuerzos que llegaron le dan una calidad extra al equipo, que este año tiene varias competiciones. He visto bien a la U, de a poco se van acomodando los jugadores que recién llegaron“, indicó el máximo artillero de 31 años.