Los dichos del técnico Mauricio Pellegrino para justificar la crisis deportiva que vive Universidad de Chile, con ocho partidos sin ganar, siguen haciendo ruido entre los históricos de la institución.

Es el caso de Horacio Rivas, ex defensa y capitán del Romántico Viajero, quien atendió el llamado de RedGol para analizar la bullada conferencia de prensa del argentino tras la caída ante Deportes Copiapó y entregar su parecer.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Qué piensa “Carepato” por los dichos de Pellegrino?

“Todo el mundo puede sacar sus conclusiones, pero el comentario mayor lo tiene justamente el directorio, que manejan el tema, porque creo entender que hay una buena relación entre Pellegrino y Azul Azul“, arranca su comentario el otrora central.

En esa línea, Rivas agrega que “todos sabemos que estamos sin estadio y hay situaciones que lamentablemente no se han podido superar, entonces no corresponde, no es una buena excusa, no es una buena forma de manejarse de Pellegrino.”

“Venir ahora a hablar del estadio, es algo que todos sabemos, entonces dentro de la buena relación que existe, no es el momento de lanzar una bomba molotov y tirarla al aire, porque se daña mucho el ambiente y se termina de dañar más de lo que está dañado”, sentencia Carepato.

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, el Romántico Viajero volverá a jugar por el Torneo Nacional este lunes 2 de octubre, cuando reciba al Audax Italiano en Santa Laura, desde las 19:00 horas.