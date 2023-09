No pasó desapercibida la crítica que el técnico Mauricio Pellegrino le realiza a Universidad de Chile, tras sumar su octavo partido sin ganar, al afirmar que “es un equipo grande, pero le falta mucho para que se comporte como tal“.

Mucho menos dentro de la familia azul, donde uno de sus integrantes, Marcos González, en diálogo con RedGol, puso en duda la capacidad del argentino para dirigir al equipo en un momento de crisis.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Qué piensa el “Lobo del Aire” por dichos de Pellegrino?

“Para mi, depende de la forma en que lo dice, porque si yo lo pongo como excusa por los malos resultados, es porque no tengo la capacidad para dirigir a un club como Universidad de Chile“, parte afirmando el campeón de Copa Sudamericana 2011.

Aunque González admite que “si lo analizo desde afuera, y pregunto, ¿la U tiene estadio? Van a decir que no. Pero no es una crítica, es una realidad que para mi no es crítica, y por lo tanto, no es excusa para los resultados que está teniendo la U“.

Respecto de los comentarios hacia la directiva de Azul Azul hechos por Pellegrino, el Lobo del Aire expresa que “no me parece que, si es que no se lo ha dicho a ellos, debería decírselos primero antes que tirarlo a la luz“.

Finalmente, Marcos González se ofrece públicamente para ayudar a la U en este mal momento, y asegura que “es tan fácil, tan fácil… el problema es que en Azul Azul no lo saben hacer, porque traen técnicos que sencillamente no tienen la capacidad, ¿cachai? (sic)”.

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, el Romántico Viajero volverá a jugar por el Torneo Nacional este lunes 2 de octubre, cuando reciba al Audax Italiano en Santa Laura, desde las 19:00 horas.