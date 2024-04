El particular regalo de Marcelo Díaz al capitán de Palestino en la previa del duelo de la U

Partido por la punta del Campeonato Nacional. Universidad de Chile visita a Palestino con la misión de sumar de a tres para seguir mirando al resto para abajo desde la cima.

Estos partidos suelen dejar muchas cosas anecdóticas, aunque pocas veces tienen que ver con los regalos que se hacen los capitanes en los tradicionales intercambios de banderines.

En esta ocasión fue Marcelo Díaz el que tuvo la misión de entregar un particular presente a Bryan Carrasco, jineta del elenco tricolor. Y aprovechó una fecha cercana para este guiño.

No, no esa fecha no tiene nada que ver con el aniversario de Colo Colo o Universidad Católica. Más bien, tiene que ver con el Día del Libro, el que se celebra el martes 23 de abril.

Regalito azul

Si Jorge Valdivia ha asumido una vida de lector desde que comenzó su amorío con Maite Orsini, los futbolistas de Palestino bien pueden seguir la misma senda. Total, la lectura no quema.

Además, un librazo el que le regaló Carepato a su compañero de oficio. El capitán del Romántico Viajero le hizo entrega de “Leonel Sánchez, ídolo azul”, un texto realizado por Sergio Zarricueta Astorga, escritor vallenarino.

El libro no es ajeno a Universidad de Chile, como claramente se puede apreciar. De hecho, su lanzamiento se hizo en el CDA, donde asistió el autor en 2020 a presentarlo.