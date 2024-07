El jugador que U de Chile quiere renovar para que no les pase lo de Marcelo Morales

Universidad de Chile ha vivido toda una teleserie por la renovación de Marcelo Morales, una vez que el jugador se ha negado a firmar una extensión del contrato que vence al final de la temporada.

Con la opción de negociar como jugador libre para la próxima temporada, la U se queda de brazos cruzados, por lo que no quieren volver a repetir esta situación con otro de sus jugadores.

Es por lo mismo, que quieren apurar una nueva renovación de contrato con otro jugador, que se ha ganado un espacio en el primer equipo de la U con Gustavo Álvarez: Ignacio Vásquez.

El extremo de 18 años, formado en Cobresal, tiene contrato hasta 2025 con la U, por lo que, proyectando su carrera con los azules, en la dirigencia no quieren repetir la gran Morales.

Ignacio Vásquez se ganó un espacio en U de Chile con la confianza de Gustavo Álvarez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U evita la gran Morales

Fue en la Copa Chile donde Ignacio Vásquez aprovechó para mostrar sus credenciales en el primer equipo de Universidad de Chile, donde jugó cuatro partidos y marcó dos goles.

Si bien también jugó ante Cobresal por el Campeonato Nacional, la U sabe que ira ganando un protagonismo, por lo mismo quieren cerrar una renovación con su agente, Fernando Felicevich.

Así también lo hizo saber la periodista María José Orellana en ESPN quien precisó en que “se ha ido conversando por la renovación de Ignacio Vásquez, porque quieren evitar repetir lo de Morales”.

“Para que no se le vayan los jóvenes, quieren asegurar un contrato y una cláusula de salida, aunque la U trata de no poner, para que el club que lo quiera se tenga que sentar a negociar. Es una de las prioridades, pese a que no termina contrato a fin de año”, finalizó.

