Universidad de Chile lo pasa mal en este inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional. Apenas suma un punto en dos partidos, lo que despertó el fantasma de temporadas anteriores en el elenco azul.

Por eso el duelo ante Copiapó de este fin de semana asoma clave para levantar la moral, más aún considerando que la próxima semana estarán jugando el Superclásico ante Colo Colo en el Nacional.

Eso sí, la preocupación para Gustavo Álvarez se multiplicará ante el elenco nortino. No solamente debe buscar el triunfo, también debe apuntar a que cuatro jugadores no sean amonestados para no quedar suspendidos ante el Cacique.

Los jugadores que están en capilla son Matías Zaldivia, Franco Calderón, Leandro Fernández y Fabián Hormázabal, este último que retornará ante los de Atacama luego de una lesión.

Zaldivia puede quedar fuera ante Colo Colo en el Superclásico

Los centrales preocupan a Álvarez

Para Gustavo Álvarez es fundamental no perder a dos jugadores que han sido el sostén de la U durante la campaña, como lo son los centrales Matías Zaldivia y Franco Calderón.

Que ambos queden suspendidos puede ser letal pensando en las pocas opciones que tiene en ese puesto, donde el joven David Retamal e Ignacio Tapia aparecen como opciones para esa posición.

El año pasado, con Mauricio Pellegrino como entrenador de la U, los azules lamentaron la baja de Zaldivia para el clásico de la segunda rueda justamente por acumulación de amarillas. El partido terminó 1-1.

Cabe recordar que los azules ya acumulan tres partidos sin perder ante el Cacique en el último tiempo: el año pasado igualaron los dos encuentros y este año venció en el Monumental 1-0 luego de casi 23 años.