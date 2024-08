La salida de Lucas Assadi de Universidad de Chile está latente, por una oferta que buscar llevarse al volante formado a los azules al extranjero, teniendo en cuenta de que no es muy solicitado por el técnico Gustavo Álvarez.

El Lokomotiv Moscú, que juega en la Premier League de Rusia, hizo llegar una gran oferta a Universidad de Chile para llevarse al talentoso volante, en este mismo instante, lo que tiene alarma en los hinchas azules.

Los pocos minutos en la temporada complican a la hora de hacer crecer una oferta, donde al volante le ha costado encontrar el ritmo necesirario para ser titular indiscutido.

En ese sentido, fue el histórico Carlos Caszely quien hizo un diagnóstico de lo que pasa con Lucas Assadi que no le han permitido explotar en la U, pese a ser seguido por equipos extranjeros.

El consejo de Caszely a Lucas Assadi

Fue en el programa “Fuera de Juego” en Hey Social TV, donde Karen Todoroff tuvo una conversación con Carlos Caszely habló de los jugadores chilenos que buscan su camino, pero que encuentra que todavía les falta para brillar.

“Hay dos cosas: uno es jugar a la pelota y otro es jugar al fútbol. El chico Assadi juega bien a la pelota, la agarra, la lleva, pero no lo he visto dar una pared y que se la devuelvan, tampoco lo he visto meter una pelota entre líneas. Le falta jugar al fútbol y lo tiene que aprender o se lo tienen que enseñar”, comentó drásticamente Caszely.

Por lo mismo, en la mirada del histórico goleador de la Roja, es necesario que el jugador tome un mayor protagonismo o que busque otros aires, de manera de que se logre consolidar como jugador.

Todo en miras a tenerlo como una carta activa para la selección chilena, en la búsqueda de una clasificación en las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde hay una larga lista de jugadores jóvenes que quieren ser llamados.

Revisa sus declaraciones:

