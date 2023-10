La polémica por el uso del Estadio Nacional luego de que terminen los Juegos Panamericanos Santiago 2023 sigue más vigente que nunca. La idea que tiene el Instituto Nacional del Deporte es potenciar el Parque y darle tintes polideportivos, sin priorizar necesariamente el fútbol.

Cecilia Pérez no está de acuerdo. La vicepresidenta de Azul Azul mandó a decir, en entrevista con Radio ADN, que Universidad de Chile debe ser la prioridad del uso del coliseo ñuñoíno. Eso no fue todo, ya que según ella, el resto de deportes debe acomodarse a la U y el uso que le den al recinto.

Jaime Pizarro, ministro del Deporte, le respondió a Pérez. “Sería injusto poner prioridades de ahora en adelante para usar el Estadio Nacional. No solo la U, sino que el fútbol como actividad debe entender que debemos ser capaces de generar las condiciones para que todos usen el recinto”, dijo a LUN.

Y ahora también se sumó Marcelo Barticciotto. El actual comentarista habló en ESPN Equipo F Chile, donde debatieron sobre el uso del recinto deportivo, y aprovechó de responder a la vicepresidenta de Azul Azul. Barti le paró el carro y dijo que esta declaración es en contra del gobierno de Gabriel Boric.

“Estas son declaraciones en contra del Gobierno, acá hay una declaración que es general, que uno la amplía, y va contra del Gobierno. Si hubiera estado el Gobierno que ella pertenecía no hubiese declarado esto”, comentó el ex futbolista e ídolo de Colo Colo.

Según Barticciotto no estuvieron correctas las declaraciones de Cecilia Pérez sobre el uso del Estadio Nacional. “Esto no está bien. Acá tienen que intentar ponerse de acuerdo y ojalá poder las fechas que le puedan pasar a la U estén estipuladas y yo creo que va ser así”, destacó.

¿Qué dijo Cecilia Pérez sobre el Estadio Nacional?

Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, aseguró que quiere que Universidad de Chile vuelva ‘a su casa’ en el Estadio Nacional lo antes posible. Hizo un pedido público a las autoridades deportivas de Chile para que liberen el recinto pronto para el fútbol.

“La U no se acomoda a nadie, el resto de los eventos se tienen que acomodar a la U (…) No tenemos por qué nuevamente andar deambulando por todas las regiones cada vez que tenemos que ser locales, cuando el Estado tiene que proporcionar los recintos deportivos que se han construido con la plata de todos los chilenos”, señaló la ex ministra.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2023?

El lunes 6 de noviembre, a las 19:00 horas, en el estadio Santa Laura, Universidad de Chile volverá a las canchas. Su rival de turno será Everton de Viña del Mar, en partido pendiente por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2023.

