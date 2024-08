Una de las grandes sorpresas de las últimas fechas en Universidad de Chile es el delantero Nicolás Guerra, quien pasó de estar cortado y buscar club para salir a préstamo, para ser una real opción en el ataque.

Un lugar que se ganó con esfuerzo el formado en los azules, quien incluso, para el partido del martes ante Unión Española le ganó el lugar en la banca de suplentes a Luciano Pons.

Por lo mismo, los hinchas han reaccionado ante esta nueva oportunidad que le entregó el técnico Gustavo Álvarez, quien quedó muy conforme con la entrega ante Cobreloa, donde se anotó con un gol y una asistencia.

En ese sentido, históricos de Universidad de Chile conversaron con Redgol, donde se muestran contentos con la reaparición de Guerra en el primer equipo, donde se gana en una variante.

Guerra se lo merece en la U

Cristián “Cepillín” Olguín asegura que se puso muy feliz con el regreso a las canchas de Nicolás Guerra por Universidad de Chile, porque nunca bajó los brazos por un lugar.

“Eso significa que nunca se dejó estar, siguió trabajando por otra oportunidad en la U. Es un chico muy bueno, goleador y bien por su familia”, comentó el histórico jugador.

Por otro lado, apunta lo que pasó con el argentino Luciano Pons, quien perdió la confianza en la U y tendrá que volver a ganarse la confianza, con una pesada mochila de casi cuatro meses sin anotar.

“A Pons le tenía confianza por los primeros partidos, porque aguantaba y tenía un buen cabezazo, pero se fue quedando. Guerra se lo comió, demostró que está para pelear un puesto. Lo importante es que tiene alternativas por lesión o castigo tiene delanteros disponibles”, precisó.

Guerra siguió en la lucha por la U

Raúl Toro es reconocido hincha bullanguero, por lo que también tuvo importantes palabras para el mejor golazo que se ha mandado en el último tiempo Nicolás Guerra.

“Esa la actitud de un jugador picado, pero en buena ley. Nunca le he visto un ademan de falta de respeto contra los jugadores ni el técnico. Calladito es más bonito, me dijo un día mi señora. Yo me alegro mucho cuando un jugador joven le va bien, me da mucho gusto. Eso me lo inculcó don Luis Alamos”, expresó.

Por su parte, Marcos González, asegura que da a entender que hasta los que no juegan están en un gran nivel de competencia y que ahora la U suma una nueva variante con confianza.

“La verdad que el equipo ayuda mucho cuando anda todo el equipo bien, cuando no anda bien se culpa a los delanteros y no tienen toda la responsabilidad. Lo importante que la U tiene cuatro delanteros que se puede confiar en ellos, no sé si va a seguir con esta rotación, pero cuando entran demuestran el compromiso con el equipo para aportar. Siempre estuvo Guerra el problema era que no lo hacían jugar”, finalizó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.