Víctor Hugo Castañeda anuncia que va de candidato a alcalde por La Serena: "No puedo quedarme sentado"

Notición de Las Historias de Florete. El entrenador Víctor Hugo Castañeda confirmó que se presentará como candidato a alcalde por La Serena en las próximas elecciones municipales de abril de 2021, como opción en la lista de Chile Vamos.

"Creo que soy el futuro alcalde de La Serena. Por lo menos, soy uno de los tres candidatos a alcalde de La Serena, que va a estar en la papeleta del 11 de abril y espero ganar", anuncia VH en el programa que emitirá Redgol este miércoles (19:00 horas) en todas sus plataformas.

"Voy en forma independiente en el cupo de Chilevamos. Pero no tengo partido político y no me puedo quedar sentado en mi casa sabiendo que puedo colaborar en algo a mejorar el estado en que se encuentra la ciudad de La Serena", sentencia el ex mundialista.

"Siento que puedo devolver la mano y hacer algo por esta ciudad. Devolverle el carácter señorial y pelearle a Viña del Mar el hecho de ser la ciudad turística de Chile, porque tenemos muchas cosas que ofrecer", advierte el candidato.

Víctor Hugo Castañeda se presentará como candidato a alcalde por La Serena en las próximas elecciones municipales. Foto: Agencia Uno

"A pesar de que me da cierto temor en su momento, porque mucha gente me para en la calle y me dice 'lo felicito, pucha que es valiente usted, porque se tiró de candidato a alcalde y hay que ser muy valiente'; yo no siento que sea valiente. No puedo quedarme en mi casa y el día de mañana decir que pude hacer algo y no lo hice", explica Castañeda.

El entrenador timbró seis años de ensueño en Deportes La Serena, momento en el que el equipo se hizo competitivo en la división mayor y llegó a las semifinales de los torneos cortos en dos oportunidades.

Su última experiencia como director técnico fue en 2016, con Universidad de Chile, después de lo que VH se ha dedicado a proyectos personales, y ahora, a la preparación de su candidatura edilicia.