Sebastián Galani: "Nunca se nos ha pasado por la cabeza perder con Deportes Iquique"

Universidad de Chile recibirá a Deportes Iquique este domingo en el Estadio Nacional en un partido que significa mucho para ambos equipos.

La U necesita sumar un triunfo para avanzar en la Tabla Acumulada y los Celestes están con el agua al cuello en ambas, por lo que se visualiza un partidazo, muy parecido en emoción en el que vivieron ambos en 2019 cuando los azules se impusieron 2-1 con gol agónico de Jimmy Martínez.

Por la situación de los nortinos, se especuló incluso que a la U le convendría perder ante Iquique para que no se hundan en la tabla de posicionaes anual y así que no corra la ponderada, algo que complica a los azules. Sin embargo, Sebastián Galani rechazó esta tesis este viernes.

"Hemos escuchado esa situación de que el equipo podía dejarse perder, pero nunca ha pasado por la cabeza mia, ni de mis compañeros el dejarse perder ante Deportes Iquique. Nosotros necesitamos ganar y sumar de a tres puntos", afirmó el volante.

Galani es autocrítico con lo mostrado por los universitarios en los últimos encuentros asegurando que "los partidos nos han costado, nos hemos equivocado en la definición al apresurarnos mucho".

Respecto a su nivel individual, el ex Coquimbo cree que "uno entrena día a día para mejorar y en lo personal puedo creer que por lo que quiere el profe, algo más táctico, a la hora de presionar creo que me desordeno. He ido sumando minutos y me he sentido mejor después de la vuelta de la lesión".