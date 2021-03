Walter Montillo empieza su nueva vida como representante de futbolistas y le lanza un feroz palo a Rafael Dudamel

El ahora ex volante argentino Walter Montillo terminó con su carrera dolido, ya que su idea era seguir jugando en Universidad de Chile, pero en Azul Azul no quisieron renovar su contrato.

La Ardilla dejó la actividad tras el final del Campeonato Nacional pasado, y volvió a pegarle un palo al entrenador Rafael Dudamel, señalando que cree que el venezolano no le gustan los jugadores mayores.

"Ya había dicho que me gustaría retirarme en la U. Lamentablemente, no quisieron renovar mi contrato. Creo que a Dudamel no le gustan los jugadores mucho mayores. Incluso podría haber vuelto de regreso a Argentina, claro, pero tendría que demostrar que aún puedo jugar bien a pesar de mi edad. Preferí parar. Creo que era el momento adecuado", dijo el ex seleccionado argentino a UOL.

Pero eso no es todo, porque Montillo empezó con su nuevo trabajo luego de dejar el fútbol, ya que se está dedicando a ser representante, junto a su ahora ex agente Sergio Irigoitía.

Montillo volvió a hablar de Dudamel - AgenciaUno

"Mi idea es continuar un proceso con mi mánager, mejorando lo que ya hizo. Estoy asesorando a los chicos en la parte física, nutricional y psicológica. Espero que funcione. Tengo muchas ganas de ayudarlos", comentó Montillo.

"Me gusta mucho la idea de que nuestros jugadores estudien. No pueden pensar simplemente en fútbol. La carrera es muy incierta. A veces, simplemente no funciona. Entonces, también necesitan estudiar para tener un plan B", agregó.