La Universidad de Chile está terminando otro Campeonato Nacional con el peligro del descenso y con muchos problemas dentro del club que hacen tener un grupo cargado por los malos resultados.

Así también lo ve Sergio Vargas, el referente de la U y, hasta hace poco, director deportivo de Azul Azul, quien no tuvo problema en analizar lo que está pasando en su querido equipo, donde asegura que el club que conoció no es este.

“Esa U ya no es más. La U hoy no tiene identidad, no tiene sentido de pertenencia. Me tocó volver y trabajar, pero es otro club. Su alma que estaba antes ya no está, al margen que más adelante podrá ganar títulos. Ya no es esa U, es otra organización desde sus entrañas”, cuenta Vargas en conversación con Mi Sur Deportes.

En su diagnóstico como ex jugador de la institución, Vargas asegura que ve al plantel por su propio camino: “Al plantel lo noto desorientado, lo noto solo. Hay un montón de decisiones que se fueron extendiendo y al final terminan afectando”, comenta.

"Los jugadores están muy solos, no saben a qué atenerse. Lo han dicho varios exjugadores que han estado adentro, la U ya no tiene el espíritu, no tiene esa alma, no es la U que conocíamos antes", detalla el ex director deportivo.

Uno de los grandes problemas para el ex arquero es lo que pasa con la dirigencia de Azul Azul, donde los hinchas tampoco conocen en todo su aspecto, quienes llevan las riendas del club para adelante.

"Llega un presidente nuevo y cuando eres presidente de una institución como la U vas y te presentas con la gente, y ahí manifiestas tus intenciones, tu alegría, lo que significa ser presidente de la U, expones tus proyectos, pero nadie dijo nada”, destaca Vargas.

Si bien salió desde la llegada de los nuevos dueños, por lo que se podría entender su molestia, el "Superman" no oculta que le habría gustado seguir para poder ayudar a la U, aunque deja bien en claro que este equipo está lejos de ser la U de hace años.

“Si me preguntan si me hubiese gustado seguir trabajando en la U, la respuesta es sí. ¿Me dolió? No, no me dolió, porque no era el lugar del cual salí llorando en 2002. Ese lugar no tiene que ver con lo material, tiene que ver con el corazón, con lo que tú das. ¿Me entienden? Eso es lo que pasa con la U", finaliza.