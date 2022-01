Los hinchas de Universidad de Chile todavía recuerdan el partido ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2021, donde sólo en los descuentos lograron salvar la categoría al lograr dar vuelta el marcador en el último suspiro del encuentro para llevarse el triunfo por 3-2.

Si bien esto significó la alegría del pueblo bullanguero, muchos quedaron criticando la actitud del equipo de La Calera, porque se les escapó un triunfo en los minutos adicionales, el que habría condenado a la U a la Primera B.

"No sé si molesta. Nosotros estamos tranquilos por las cosas que hicimos en el último partido. Dicen que tuve para hacer el 3-0, pero no estaba solo, no tenía el arco solo y la tiré fuera. Estaba fuera de la línea del arco, le pegué fuerte y se fue al lado del palo. Tuve otra que pegó en el travesaño. Es buscar cosas donde no las hay", comentó Sebastián Sáez en TNT Sports.

El delantero de Unión La Calera asegura que tras el partido se pudieron haber dicho muchas cosas, pero que ellos también se estaban jugando una clasificación a la Copa Libertadores.

"Nosotros como equipo, como cuerpo técnico, estamos más que tranquilos que fuimos a buscar el partido, fuimos a buscar el resultado, teníamos un 2-0. En el primer tiempo Audax iba perdiendo y estábamos logrando el objetivo, estaba muy bueno el ambiente en el vestuario", detalla el "Sacha".

Eso sí, pese a todo lo que se pueda decir fuera de la cancha, el delantero asegura que como plantel tuvieron la tranquilidad que dejaron todo, aunque el que les dieran vuelta el marcador no fue la primera vez que ocurrió en ese torneo.

"Nosotros tenemos la tranquilidad de que hicimos todo a nuestro alcance para ganar el partido. Durante el año nos pasó muchas veces, con Melipilla íbamos ganando 3-0 y empatamos 3-3. Por eso un poco de morbo, se habla del último partido por el rival con el que jugábamos, por la situación en la que estaban, pero no se analiza para atrás que nos pasó varias veces. Pero tranquilidad total de que hicimos todo para ganar", finalizó.