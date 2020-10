Mauricio Morales y su debut en el Campeonato Nacional 2020: "Muy contento porque lo estaba esperando mucho"

Universidad de Chile volvió a los abrazos gracias a un contundente triunfo sobre Deportes La Serena por 3-0 en el Estadio Nacional. El cuadro azul venía de dos derrotas seguidas ante Unión Española y Universidad Católica, pero con la victoria ante los Papayeros volvieron a meterse en la lucha por el torneo.

La figura del encuentro fue sin duda Joaquín Larrivey, quien se matriculó con dos goles y una asistencia para Nicolás Guerra en el tercero. Sin embargo, una cara nueva que también brilló fue Mauricio Morales, un joven volante formado en el club que hizo su debut en la temporada 2020.

En conversación con la prensa del club, Morales reconoció que "todos me dieron mucha confianza, me dijeron que estaba preparado y yo también sentía que lo estaba, lo esperaba hace mucho tiempo".

Asimismo, el mediocampista manifestó que estaba "muy contento porque lo estaba esperando mucho y por compartir cancha con jugadores que tienen una trayectoria inmensa, estoy muy contento por eso".

Morales aseguró que su forma de trabajar en las prácticas le habrían abierto las puertas para ganarse un puesto en el equipo titular: "Yo siento que es la entrega, me he entregado mucho en los entrenamientos y creo que eso es lo que más vio el profe (Caputto). Él me conoce y yo también lo conozco, hay cierta cercanía en ese sentido y me tenía confianza".

Finalmente, el formado en la U valoró el triunfo sobre los Papayeros y se enfoca en el próximo desafío: "En el partido yo siento que hicimos cosas súper buenas, partiendo porque se pudo ganar, que hoy es súper importante porque en esta institución siempre te lo piden y ahora a pensar en Antofagasta".