La Ley y el Orden: UVE podría estar cerca de tener entre sus filas nuevamente a uno de los personajes más queridos de su historia: Amanda Rollins, personaje interpretado por Kelli Giddish, quien dejó la serie durante

El personaje regresa a la serie en parte el episodio de estreno de este jueves 2 de mayo, sin embargo, podría ser que el personaje vuelva de forma más permanente para la próxima temporada. Esta marcará la tercera aparición de Giddish desde que dejó SVU como personaje regular en diciembre de 2022.

¿Podría regresar Rollins a Ley y Orden: UVE?

En una entrevista con Variety, Mariska Hargitay, quien da vida a la icónica detective Olivia Benson, señaló que ella luchó contra la decisión de los ejecutivos de la cadena de despedir a Giddish del elenco el 2022. “Kelli es mi actriz favorita para trabajar. Kelli es mi corazón”, comentó.

“Es un tema delicado. Tengo mucho que decir en el programa, como estrella y productor ejecutivo desde la temporada 15, pero no pude allí”.

Aun así, Hargitay le dijo a Variety que ahora está tratando de traer de regreso a Giddish para la temporada número 26 del drama criminal. “No me gusta que no me escuchen, especialmente cuando tengo razón”, señaló la actriz. “Esa relación fue una de las más poderosas en la televisión porque veías a estas dos mujeres rudas, tan imperfectas y tan dispuestas la una para la otra”.

La salida de Kelli Giddish

Desde su debut en la serie en 2011, el personaje se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia. Rollins llegó como la nueva compañera del detective Odafin Tutuola. A pesar de su dedicación como policía, Rollins lucha con numerosos problemas personales, incluyendo conflictos familiares y una adicción al juego.

A través de un comunicado, la actriz compartió un emotivo mensaje para los fans y la producción. “Interpretar a Rollins ha sido una de las mayores alegrías y privilegios de mi vida. He sido muy afortunada de ser parte de la familia Law & Order durante los últimos 12 años. Simplemente, no hay otro personaje en la televisión como Rollins”.