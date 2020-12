Fernando de Paul y las críticas: "Soy consciente que soy el arquero de Universidad de Chile y tengo que bancarme lo que venga"

En la previa del duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica este miércoles a las 18:30 en el Estadio Nacional, Fernando de Paul atendió este lunes vía remota a los medios de comunicación.

El arquero azul se refirió al error que provocó el segundo gol de Huachipato donde una salida en falso terminó con el tanto marcado por Cris Martínez.

"Es normal esto de las críticas y no me afectan, no me interesan, tampoco me tomo tan en serio a la hora de recibir elogios ojo", aseguró.

Agregando que "sabemos que estamos en un ambiente queasi esperan momentos dificiles para criticar, me da lo mismo. Acá hay que rendir todos los fines de semana, no importa jugar bien un par de partidos, yo me siento bien con la exigencia".

Además el 1 fue categórico y dejó en claro la responsabilidad que tiene al defender el arco de la U. "Soy consciente que soy el arquero de Universidad de Chile y tengo que bancarme la que venga", afirmó.

De Paul también asume la crítica de los hinchas aunque le baja el perfil a las mismas. "El hincha como en todos lados quiere que el equipo gane y siempre va a criticar cuando no saca resultados, eso pasa en todos lados, el hincha es pasional, tenemos la hinchada más pasional, es la realidad", cerró.