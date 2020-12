Montillo y el nuevo empate: "Estoy triste, son mis últimos partidos y quiero dejar a la U lo más arriba posible"

Walter Montillo dio la cara tras el nuevo empate de Universidad de Chile, que igualó 2-2 contra Huachipato cuando los azules aspiraban a acercarse a la parte alta de la table, en el afán por meterse en cupos para la próxima Copa Libertadores 2021.

“En este tipo de partidos, jugando de local, perdimos dos puntos. Nuestras aspiraciones son mayores. Se suma con el empate, pero no es lo que esperábamos”, dijo Montillo al CDF tras el final del duelo.

Agregó que “por pasajes del partido jugamos bien, pero no logramos sostenerlo los noventa minutos. No puedes pasar dos partidos sin sumar, estoy dolido, era un lindo partido para sumar de a tres. Cuando no se gana, uno se pone triste”.

Y es que La Ardilla no tenía buena cara, y se lo consultaron: “es porque no ganamos, yo quiero ganar. Son mis últimos partidos en el club, quiero dejarlo lo más arriba posible, hace dos partidos que el equipo no gana y en un equipo grande tienes que sumar. Salí bien. Hubo un poco de acumulación del partido anterior y de cansancio, pero todo bien ".

Ahora a la U se le viene el derbi universitario contra la Católica y Montillo ya palpita el duelo ante la UC: “hay que seguir trabajando e insistiendo. Hay que sacarnos este partido, porque el miércoles tenemos un clásico”.

Universidad de Chile recibe este miércoles a la Católica en el clásico desde las 18:30 horas en el Estadio Nacional, duelo pendiente por la fecha 21 del Torneo Nacional. Los azules también tienen por jugar el encuentro contra Deportes Iquique.