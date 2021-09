El técnico de la Universidad de Chile se refiere al próximo compromiso que tendrán los azules, donde vuelve a decir que este equipo no puede cargar con los años en que no le han ganado a su archirrival.

Huevo Valencia no se pone nervioso por el Superclásico: "Lo que menos podemos tener ante Colo Colo es temor"

Pese a que quedan días, porque está programado para el 26 de septiembre, el Superclásico comienza a ser parte del panorama de los fanáticos del fútbol que cuentan las horas para un nuevo Universidad de Chile contra Colo Colo.

Por lo mismo, en el lado bullanguero ya están mentalizados en lo que será ese encuentro, donde esperan que el repunte que ha mostrado el equipo de la mano de Esteban Valencia sea suficiente para bajar al puntero del Campeonato Nacional.

"Siento que el partido que jugamos contra Católica fue muy entretenido, muy dinámico de propuestas que los dos equipos equipos que se analizan, se respeta, pero después cada uno va poner sus armas para ganar el partido. Nosotros lo que menos podemos tener ante Colo Colo es temor. No podemos entrar a un partido temeroso. Muy por el contrario, tenemos que salir a jugar un partido de la manera que el equipo lo viene haciendo, entendiendo que nosotros no estamos para regalar nada y tenemos la ilusión de seguir en este grupo que se ha escapado un poquito en la tabla y, si está la posibilidad de acortar los puntos con Colo Colo, en base a la ventaja que lleva hoy, no tenga dudas que nosotros vamos a salir a jugar el partido en base a ese también", comenta Esteban Valencia en TNT Sports.

Es que para recordar la última victoria azul como local en un Superclásico hay que retroceder al 5 de mayo de 2013, cuando la U, dirigida en este entonces por Darío Franco, venció a los albos por 3-2 en el Estadio Nacional.



"Lo dije el otro día también, no podemos cargar con una mochila de años que el club lleva sin ganar un clásico, muy por el contrario, es una tremenda oportunidad para romper eso, pero obviamente con la idea de que vamos a tener que preparar el partido de la forma que corresponde, tomando recaudos, pero también queriendo estar a la altura y protagonizar un partido tan importante como el Superclásico", finaliza.