Apenas se dio a conocer que Emiliano Astorga dejó la dirección técnica de Cobreloa, comenzaron a surgir los nombres para ser su reemplazante. Si bien la primera opción sigue siendo Jaime García, como gran sorpresa apareció en escena Juvenal Olmos.

De todos los candidatos a ser el entrenador loíno, Pinturita es el único que no tiene experiencia reciente en cancha. Su última vez fue en el 2018, con un paso olvidable por Veracruz de México, donde apenas consiguió un 8 por ciento de rendimiento.

Si bien su presente es ser comentarista de la cadena TNT Sports, Olmos no ocultó su deseo de volver a entrenar. Es más, durante su presencia en el programa Todos Somos Técnicos, se le consultó por la chance de Cobreloa y admitió que está abierto a conversar con la institución.

La respuesta de Olmos a la opción de dirigir a Cobreloa

“Me gusta dirigir, me gusta esa sensación, es una sensación que no se pierde nunca para los que hemos estado en esa posición, quedemos enviciados de esto, pero eso no significa que me está postulando“, asegura el ex seleccionador nacional.

Pese a lo anterior, Olmos manifiesta que “lo que haría sí es conversar con Cobreloa. Me gusta conversar con la gente de fútbol. Conversaría para aprender porque los técnicos nunca dejan de aprender”.

Juvenal Olmos en su última experiencia como DT en Chile, Everton en 2007 (Photosport)

Al preguntarle por el mal presente que vive Cobreloa, dentro y fuera de la cancha, Juvenal responde que “teniendo en cuenta toda la historia que tiene, le ha costado un mundo estructurar de manera sostenida un proyecto que le permita estar bien en primera división nuevamente”.

¿Quién dirigirá el próximo juego de los loínos?

Según dio a conocer el periodista Pedro Marín, la decisión de Cobreloa es que Pablo Abdala sea quien dirija al equipo de forma interina en el cotejo donde visitarán a Deportes Copiapó, este domingo 12 de mayo, a partir de las 12:30 horas.

