Sandrino Castec, ídolo de Universidad de Chile, sigue internado en la clínica y lucha por su vida hace unas semanas tras acudir al centro asistencial de urgencia tras sufrir un shock séptico por una infección. Con los días su salud se había estabilizado, pero el otrora crack azul sufrió un retroceso en la recuperación.

En su programa La Hora de King Kong, el periodista Juan Cristóbal Guarello aseguró que el círculo cercano del ex delantero, apodado Bombardero, tiene sentimientos encontrados con la U al considerar que no han tenido las muestras de apoyo que esperaban del Chuncho.

“Sandrino Castec, que está luchando por su vida en este momento, el entorno de Castec está… no sé si sentido, pero está extrañado porque el domingo en el estadio no hubo ningún liencito con fuerza para Sandrino”, dijo Guarello.

King Kong agrega que en el partido contra Deportes Iquique, la U no dedicó “ningún ‘vamos Sandrino’. Por último, para la familia de Castec habría sido un estímulo importante, pero nada, nada”.

Ídolo absoluto y por lejos antes de los 90

“Tal vez los hinchas de la U más jóvenes empezaron a ser fanáticos con Marcelo Salas, o en los 2000 con Johnny Herrera o después con Jorge Sampaoli. Y a Sandrino lo tienen como un jugador muy lejano, pero cuando la U lo pasaba mal, no podía y no le daba; cuando la U no conseguía títulos y escaseaban los ídolos, Sandrino Castec era por lejos y masacre el ídolo de Universidad de Chile”, complementa el periodista.

JCG añade que Castec “también tiene una parte importante en los clásicos contra Colo Colo, porque después de como cinco o seis años que no ganaban ningún clásico en el torneo oficial, la U le gana a Colo Colo en la primera rueda del 80 con un cabezazo de Sandrino Castec”.

Juan Cristóbal Guarello sentencia que “Es un jugador que en su momento era el gran ídolo de Universidad de Chile, potenciado además por el gol de chilena que le hace a Argentina en Mendoza el 80 también. La selección le empata a Argentina que era campeona del mundo en ese momento, de visita, con el mejor Maradona en la cancha… Con gol de chilenita de Castec. Entonces pongan un liencito o algo para Sandrino. Hay que reconocerlo. Y eso esperaba la familia de Sandrino, pero lamentablemente eso no ha ocurrido hasta el momento”.

Eso sí, cabe considerar que hace sólo unos días la U dedicó un mensaje para Sandrino Castec en sus redes sociales. De todas formas, y según Guarello, la familia del ex jugador considera que este apoyo aún es insuficiente.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras empatar con Deportes Iquique, Universidad de Chile volverá a la acción este lunes 13 de mayo, como visita por la duodécima fecha del Campeonato Nacional, en el estadio Nicolás Chahuán. El duelo está pactado desde las 19:00 horas.

