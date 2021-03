Thomas Rodríguez está preparado para debutar en la U: "Me siento listo y a disposición del cuerpo técnico"

Thomas Rodríguez y Nahuel Luján tuvieron su primera conferencia de prensa como jugadores de Universidad de Chile. Los nuevos refuerzos azules atendieron a los medios de comunicación en el CDA y hablaron sobre sus objetivos en esta temporada.

El hijo de Leo Rodríguez reconoció que llegar a la U es un anhelo cumplido: "La verdad es que es un sueño cumplido para mí. Ahora toca la parte más linda que es comenzar con la parte del trabajo y desde hoy mismo empezar a entregar todo para ganarme un lugar en el equipo".

Por otro lado, Thomy reconoció que está en buena forma física para debutar la próxima semana: "La verdad que en lo personal me siento muy bien. No he parado de entrenar. Tuve muy pocos días parado. Me siento listo y a disposición del cuerpo técnico y mis compañeros".

Es imposible hablar de Thomas Rodríguez sin recordar lo que fue su padre en la U. El extremo contó que "la relación con mi padre es diaria, estamos en contacto todo el tiempo. Creo que esto es un trabajo de muchos años y un objetivo que se cumple hoy. Es un sueño, me encuentro preparado y me pone muy feliz llegar en este momento".

"Nosotros somos muy diferentes, mi padre era un "10" clásico, un enganche y yo me siento más cómodo jugando por las bandas", añadió.

Finalmente, Thomy contó cuál es su posición preferida dentro de la cancha: "La posición que me pone más cómodo es de extremo por las bandas. Creo que voy creciendo y me voy desarrollando para jugar por todo el frente de ataque".