El ex futbolista, Luka Tudor, lamentó lo ocurrido en el partido entre Universidad de Chile y Curicó, cuando los hinchas invadieron la cancha agredieron a los jugadores azules.

Este sábado Universidad de Chile cayó por 2-1 frente Curicó por el Torneo Nacional, partido que estuvo marcado por la invasión a la cancha de los hinchas azules.

Los fanáticos agredieron directamente a los futbolistas Thomas Rodríguez y Pablo Aránguiz, además de destrozar equipos electrónicos del canal TNT Sports.

Carabineros logró detener a algunos de los hinchas, pero la gran mayoría consiguió escapar, quedando muchos sin identificar.

Luka Tudor, ex futbolista y comentarista deportivo, alemntó lo ocurrido y fue categórico a la hora de sugerir sanciones. "Me parece asqueroso lo que pasó, pudo haber riesgo de muerte si alguien le metía algún cuchillo a un jugador", comenzó.

Luego, afirmó: "Si se identifican, se dice que se les puede multar por varios partidos, yo los castigaria de por vida y los metería presos, porque esto ya se fue al carajo. Siguen pasando estas cosas y nunca se hace nada".

En esa línea, señaló: "Yo le daría un castigo de seis meses a la U, sino los hinchas van a entrar a cada rato al estadio".

Tudor también criticó a los medios que transmitieron el partido: "Me parece que está mal lo que hace la televisión. Tienen que mostrar las imágenes para que se reconozca a los hinchas. No me parece... da lo mismo que se ensucie la transmisión".

"Es complicado, esta gente es muy peligrosa. Hay que mostrar a estos delincuentes", finalizó.