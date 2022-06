La anticonferencia para presentar a López en Universidad de Chile: No responden 10 de 15 preguntas

Este lunes Universidad de Chile presentó oficialmente al uruguayo Diego López como su nuevo director técnico, en reemplazo del despedido Santiago Escobar y del interino Sebastián Miranda.

La instancia sirvió para las fotos y para poco más, pues Michael Clark, presidente de Azul Azul, Manuel Mayo, gerente deportivo y el propio entrenador charrúa apenas aclararon las dudas de los reporteros locales.

En total, los representantes de la prensa deportiva chilena realizaron 15 preguntas, de las cuales 10 no fueron contestadas satisfactoriamente por los sujetos consultados.

La mayoría de estas preguntas tuvieron relación con la conformación del plantel y con la llegada del volante argentino Emmanuel Ojeda, quien ya había reconocido esta mañana que fichará por el equipo azul en los próximos días.

La lista de preguntas:

Pregunta: Sobre los extranjeros Brun, Luján y Carrasco.

Diego López: "Todo lo que sea que lleguen y que salgan lo estamos viendo internamente y vamos a tomar las mejores decisiones para el club".

Pregunta: Abrir la billetera de la U:

Clark: Cuando iniciamos esta ruta, dijimos que íbamos a hacer una administración responsable y profesional. Buscamos una estabilidad financiera, vamos a reforzar al club dentro de lo que se pueda. No vamos a poner en peligro la estabilidad del club.

Pregunta: Resolución con extranjeros que no han jugado.

Mayo: No vamos a hablar de nombres concretos, no es prudente. Ni de salidas ni de entradas, sería una fata de respeto hablarlo por acá antes de tener algo oficial.

Pregunta: Errores con Roggiero y fichajes.

Mayo: -No sería bueno de mi parte comentar errores de Luis o del trabajo que se hizo, yo estoy feliz de haber trabajado con él. Tenía un proyecto muy exitoso y me sirvió laboralmente y humanamente.

- No hablaré de nombres propios, porque podría complicar cualquier negociación.

Pregunta: Situación delos extranjeros.

López: No hay nada oficial de los posibles fichajes, no puedo decir que sí o que no. Ni dar una respuesta concreta. Vamos a evaluar los que estén mejor.

Pregunta: Cuáles son los objetivos de López.

Clark: El trabajo no lo hace una persona, es una institución donde todo se intenta hacer de la mejor manera, de la más profesional y colegiada. Cuando uno trabaja con gente buena, se tomarán buenas decisiones y se minimizan las posibilidades de error...

Por lo tanto el objetivo es tener un mejor segundo semestre y volver a los puestos de liderazgo de donde nunca se debió salir.

Pregunta: Sobre Emmanuel Ojeda.

Mayo: Lamentablemente no podré darte la respuesta que esperas, porque como dije antes no hay nada cerrado con ningún jugador. Cuando tengamos algo oficial lo informaremos oportunamente.

Pregunta: Pelear un torneo nacional o internacional.

López: Con trabajo se puede mejorar. Después no sabemos, pero...

Pregunta: Escobar reconoció que el plantel estaba desequilibrado

López: Lo que haya hablado el entrenador anterior, no me permito opinar, no sería lo correcto. Sobre los jugadores que puedan entrar o salir, lo mentenemos en la interna.

Pregunta: Qué jugadores te gustaron

López: Hablar un poco de nombres, no me gustaría. Pero se trabaja bien en el club con los jóvenes. Creemos que los podemos potenciar aún más.