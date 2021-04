Rafael Dudamel respalda su trabajo al mando de la U: “Llegamos a un club que estada deportivamente en llamas”

Días complicados está viviendo Rafael Dudamel al mando de Universidad de Chile, pues la derrota ante Colo Colo, su irregular campaña y el juego poco atractivo, está generando una crítica constante por parte de los hinchas Azules.

En ese contexto, el técnico venezolano conversó con ESPN Radio Chile sobre su proceso al mando del equipo estudiantil y afirmó que “cuando uno recibe la crítica hay dos cosas: primero entendemos que estamos expuestos permanentemente y que conocemos las dimensiones de estar en la U, los sentimientos que mueve. Cuando es con respeto, uno tiene que atenderla (…) seguimos en la búsqueda, en la insistencia, en la construcción de lo que todos queremos”.

"Tenemos que ser realistas de las circunstancias que hemos afrontado. No ha sido nada fácil. Llegamos a un club que estaba deportivamente en llamas, peleando el descenso, emocionalmente en un estado crítico. Lo único que rodeaba al club era la angustia. Después de ganarle el primer partido a Audax Italiano, los trabajadores del club solo nos daban las gracias. Se sentían que se habían liberado de esa ansiedad, de esa incertidumbre de no saber lo que venía”, agregó.

“Logramos los objetivos trazados: el equipo no descendió, no jugó el partido repechaje y terminamos clasificando a la Libertadores como el 3° equipo de Chile. Los números no mienten: puedes jugar muy bien y no alcanzar los objetivos. El buen juego no se va a valorar. Siempre sentimos que nuestro juego puede ser mejor. Ahí está nuestro trabajo diario”, mencionó.

Y sobre la actualidad deportiva, expresó que “este es un plantel que llena de expectativas y que cuenta con elementos para pelear el campeonato. Arrancamos estos cuatro partidos: en el primero contra Huachipato estuvimos más cerca de perderlo y rescatamos un punto. Fuimos a La Serena, todos vieron el papelón que nos tocó vivir con la equivocación del juez principal. Debimos ganarlo y nos fuimos con mejores sensaciones futbolísticas. Luego vino Unión Española y en el primer tiempo nos controlaron. Replanteamos y lo ganamos. Luego vino el clásico, un partido que a mí parecer fue parejo. Ellos fueron más consistentes en lo ofensivo, nosotros en lo defensivo y en la elaboración. Es una tarea pendiente ser más contundentes".

“Cuando analizo la situación con mi cuerpo técnico, con el presidente y el gerente, estamos muy lejos de ponernos de acuerdo. Por ejemplo, hoy no conocemos la mejor versión de Andía o de Cañete en la U. Marcelo Morales está en pleno crecimiento. Pablo Aránguiz no está en su nivel tope, Nahuel Luján y Thomas Rodríguez tienen mucho para darnos. El tiempo de un entrenador va de la mano de qué tanto porcentaje tiene el plantel. Y el plantel tiene mucho margen de crecimiento”, comentó.

Finalmente, expresó que “cuando llegamos había jugadores que no contaban. Por ejemplo Luis Mago y nosotros lo metimos en la competencia. Algunos que estaban acostumbrados a jugar siempre sintieron ese movimiento y no estaban felices. Pero siempre fuimos respetuosos y transparentes con ellos”.

Recordemos que Universidad de Chile tiene que jugar ante Santiago Wanderers el próximo lunes a las 20:30 horas.