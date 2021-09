El volante de Universidad de Chile Pablo Aránguiz enfrentó los micrófonos este miércoles y habló de diversos temas: su estado físico, su rendimiento en los últimos meses y los posibles refuerzos que pueden llegar.

En ese sentido, primero partió enviándole un mensaje al técnico Esteban Valencia: “Me siento capacitado para mostrar a la gente y al profesor que esté de turno que puedo ser una opción, mostrar el nivel en que llegué mi primer año. Eso busco, en lo personal debo tener paciencia, sabiendo que las lesiones que tuve no son fáciles de superar”.

“Uno siempre quiere jugar, pero hay que demostrar los minutos en que le toque entrar, mostré una buena actuación el partido pasado y uno se tiene que ganar el puesto haciendo las cosas bien cuando le toque. El partido que viene es importante, con algo especial por mi pasado”, agregó.

Al ser consultado sobre las opciones de que lleguen Lorenzo Reyes y Junior Fernandes, comentó que “es un tema que a los jugadores no nos incumbe mucho, pasa a un tema de dirigencia, ellos sabrán si necesitan refuerzos o van a traer”.

“No he tenido la posibilidad de conversar, trabajamos con el mismo representante y me tiró buena onda (…) es un tema que pasa por la dirigencia. El 'profe' y nosotros tenemos que adaptarnos con lo que hay, si el día de mañana llegan refuerzos o no, es un tema de la dirigencia que no tenemos que tocar mucho”, sentenció.